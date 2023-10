Antonio non ce l'ha fatta: l'agricoltore travolto da un grosso aratro è deceduto in ospedale

Non ce l'ha fatta Antonio Siani, l'83enne travolto da un grosso aratro, durante le attività di movimentazione del mezzo agricolo in un capannone. Il fatto è successo ieri mattina, a Chieuti.

L'anziano, che gestiva con i figli una rivendita trattori e mezzi agricoli, era stato elitrasportato in gravi condizioni a Casa Sollievo della Sofferenza, dove era stato ricoverato in rianimazione con un trauma da schiacciamento e fratture multiple che gli avevano causato una importante emorragia.

Troppo gravi le lesioni riportate, il decesso è avvenuto in ospedale. Il capannone dove è avvenuto l'incidente, intanto, è stato sequestrato - come atto dovuto - per permettere di effettuare per gli accertamenti del caso.