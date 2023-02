Terribile incidente sul lavoro, resta incastrato in un macchinario: operaio perde braccio

È ricoverato in gravi condizioni l'operaio 41enne che questa mattina, in località Borgo Tressanti, a Cerignola, è stato vittima di un incidente sul lavoro mentre lavorava la paglia da canapa: il suo braccio destro è rimasto incastrato in un macchinario.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Tatarella, è stato trasportato immediatamente in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove si trova ricoverato.

L'uomo ha perso l'arto superiore destro, inevitabile l'amputazione. Sul caso indaga la polizia del commissariato ofantino, sul posto anche gli uomini dello Spesal