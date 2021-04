Lo sterminio silenzioso degli animali morti avvelenati

Il coordinamento delle associazioni animaliste della provincia di Foggia lancia l'allarme avvelenamenti: "Ogni anno l'inizio della primavera coincide con un elevato numero di cani, gatti, uccelli e fauna selvatica trovati morti per avvelenamento, che coincidono con l'apertura di seconde case e strutture turistiche che illegalmente mettono topicida prima delle pulizie generali"

Tra le altre cause, spiegano, vi sarebbe il lumachicida usato in agricoltura. "Gli avvelenamenti a volte sono accidentali, altre volte un preciso atto criminale verso gli animali, spesso randagi di zona, che purtroppo il più delle volte rimane impunito".

Le associazioni animaliste tuonano: "C'è bisogno di controlli sull'uso di veleni, la situazione è fuori controllo. I veleni si possono acquistare anche online e questo è grave, bisognerebbe creare un sistema di tracciabilita".

E aggiungono: "Spesso le aree non vengono nemmeno bonificate in quanto i corpi degli animali morti non vengono trovati o non denunciati. Gli ultimi due casi di avvelenamento di animali a Poggio Imperiale e Peschici sembrano dolosi, ma quasi in ogni città ogni anno avviene silenziosamente lo sterminio"

E ancora, "questo succede anche in area Parco dove a morire è anche la fauna selvatica protetta. Bisogna fare informazione e dotarsi di una apposita unità cinofila di bonifica e controllo su chi illegalmente fa uso di queste sostanze"