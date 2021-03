Sopralluogo tecnico dei vigili del fuoco a Candela: individuato un campo base per la colonna mobile

Oggi il primo sopralluogo con la Direzione regionale del 115 a 'Torre Bianca', per la realizzazione di un nuovo campo base per la gestione delle calamità naturali. Gatta: "Puntiamo sulla centralità di Candela, snodo tra tre Regioni"

Un campo base per la colonna mobile dei vigili del fuoco a Candela. Oggi si è tenuto il primo sopralluogo con la Direzione regionale dei vigili del fuoco, a Torre Bianca, per la realizzazione di un nuovo campo base per la gestione delle calamità naturali.

All'incontro era presenta anche Nicola Gatta, sindaco di Candela e presidente della Provincia di Foggia: "La centralità di Candela, snodo tra tre Regioni, gioca un ruolo fondamentale e sono sicuro che riusciremo, anche questa volta, a portare a casa un importante risultato per il bene dell’intero territorio. Continuiamo a programmare e realizzare infrastrutture in un’area strategica".