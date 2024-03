Da San Severo a Campobasso con 2 etti di cocaina ed eroina in auto: arrestati fidanzati

Da San Severo a Campobasso con 2 etti di droga - cocaina ed eroina - in auto. E' quanto recuperato nell'auto di una coppia di fidanzati molisani, fermati dai carabinieri per un controllo stradale.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato in auto circa 200 grammi di droga verosimilmente acquistata a San Severo e destinata a rimpinguare le piazze di spaccio molisane in vista delle festività pasquali.

I due, quindi, sono stati arrestati e condotti in carcere, in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia.