Paura in via Benedetto Croce: crolla palo della luce e danneggia auto in sosta

Paura in via Benedetto Croce, dove un palo della pubblica illuminazione è crollato al suolo. "Era prevedibile, viste le condizioni in cui era", lamenta una residente. L'episodio non ha causato vittime nè feriti, ma un'autovettura parcheggiata è stata colpita dal fusto e ha riportato danni alla carrozzeria. In corso le operazioni di rimozione del palo e sgombero della carreggiata. Nella giornata di oggi, lo ricordiamo, è prevista una allerta meteo 'gialla' per vento: a rischio quindi alberi, rami e pali pericolamenti.