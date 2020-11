Bomba a Foggia: l'esplosione in via Molfetta, colpito lo studio di un perito assicurativo

Tornano le bombe in città. Questa sera un boato fortissimo in zona piazza Padre Pio ha interrotto la quiete del coprifuoco scattato dopo le 22. L'esplosione - avvertita nell'intera zona e anche in altre parti del capoluogo dauno - davanti allo studio di un perito assicurativo in via Molfetta. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Danni, per fortuna non ingenti, alla saracinesca e al gradino dell'attività.