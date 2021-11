Esplode 'bomba' al Candelaro: nel mirino dei delinquenti l'auto del vicepresidente del Foggia

Grave atto intimidatorio la scorsa notte, ai danni di Bellisario Masi, vicepresidente del Calcio Foggia 1920. La scorsa notte, intorno alle 2.30, un petardo è stato fatto esplodere sul parabrezza della sua Fiat Panda, parcheggiata in zona Candelaro, alla periferia della città.

L'esplosione ha causato danni alla vettura; sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona. Non è la prima volta che esponenti della società rossonera diventano bersagli di intimidazioni, anche gravi, come in questo caso.