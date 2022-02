Foggia, bimba di 2 anni con polmonite da Covid ricoverata in rianimazione a Bari: stabili le condizioni

Sono stabili le condizioni della bambina di due anni della provincia di Foggia, ricoverata da due giorni per una polmonite da Covid, presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove nel tardo pomeriggio del 3 febbraio era stata trasportata da Foggia, in gravi condizioni a bordo, dell'elisoccorso di Alidaunia su una barella con il sacco di biocontenimento. Prima ancora era stata ricoverata presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Intubata e ventilata artificialemente, nelle ultime ore le sue condizioni non sono peggiorate. La tiene in cura il dott. Leonardo Milella. Non è il primo caso di bambini piccoli colpiti dalla polmonite interstiziale che ha trattato lo stabilimento pediatrico del capoluogo pugliese, peraltro punto di riferimento del Mezzogiorno d'Italia. Sono stati trattati anche casi di pazienti arrivati da altre regioni d'Italia, tutti con ottimi risultati.