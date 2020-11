Grave episodio in zona via Lucera: auto imbrattata con frasi, disegni volgari e sigle contro la polizia

È avvolto nel mistero l'episodio avvenuto la scorsa notte in una traversa di via Lucera a Foggia. Una o più persone hanno imbrattato un'auto con sigle, forme e scritte volgari riconducibili all'odio verso le forze dell'ordine. In più parti della carrozzeria è infatti ben visibile la scritta A.C.A.B., acronimo di 'All cops are bastards'.

Sul caso c'è stretto riserbo della polizia, che indaga sull'accaduto. Bocche cucite anche sul proprietario del veicolo oggetto dell'atto vandalico-intimidatorio.