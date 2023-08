Asl Foggia in lutto, addio alla dottoressa Antonietta Costantino: “Aveva grande carisma”

Lutto alla Asl di Foggia. Oggi è scomparsa la dottoressa Antonietta Costantino, da dieci anni alla guida della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero ‘Teresa Masselli Mascia’ di San Severo. Dipendente della ASL Foggia sin dagli inizi della sua carriera, dai colleghi viene ricordata come una donna e un medico “dal grande carisma”.

“Questa notizia ci colpisce e ci addolora – dichiara il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri – e siamo vicini al marito Leonardo, ai figli Alessandro e Stefano e a tutti i colleghi che hanno lavorato con lei, per l’incolmabile perdita che li ha colpiti. Antonietta ci mancherà per tutto quello che rappresentava: persona straordinaria e dirigente di alto livello, capace di gestire situazioni complesse con grande professionalità e determinazione. È stata una professionista esemplare, per competenza, passione e abnegazione. Forte e risoluta quando le circostanze lo richiedevano, ma sempre capace di trasmettere empatia a tutti coloro che le erano vicini. Ne ricorderemo la tenacia, la determinazione, l’amore per il proprio lavoro, uniti ad una grande umanità”.