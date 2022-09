Sangue per la droga, 38enne foggiano raggiunto da sei coltellate: arrestato 21enne

Un 21enne di Margherita di Savoia - disoccupato e noto alle forze dell'ordine - è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, nonché porto di armi od oggetti atti ad offendere, dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Barletta unitamente a quelli della stazione di Margherita di Savoia. L'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia è stata emessa questa mattina.

Le indagini erano scattate all'indomani del grave episodio avvenuto la notte di Capodanno, a Margherita di Savoia, dove un 38enne originario di Foggia era stato raggiunto da sei fendenti in varie parti del corpo. Le indagini svolte dai militari dell’Arma e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'evento e di individuare l'indagato quale presunto esecutore del gesto.

In particolare, utilizzando un coltello verosimilmente di grandi dimensioni, avrebbe dapprima discusso animatamente con la vittima e successivamente l’avrebbe raggiunta con numerose coltellate all’addome, al dorso, al braccio destro e alla gamba destra. Le motivazioni del gesto sono presumibilmente riconducibili ad una compravendita di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa dei Carabinieri si è svolta attraverso l’escussione della vittima, dei testimoni, nonché l’acquisizione di immagini tratte da impianti di videosorveglianza. Nella ricostruzione dell’evento è stata senza dubbio decisiva la rapidità di intervento dei militari dell'Arma giunti velocemente sul presunto luogo dell’accoltellamento.

I carabinieri della Compagnia di Barletta hanno anche eseguito una perquisizione domiciliare a carico di quest’ultimo, nella quale sono stati posti sotto sequestro circa 600 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, un bilancino, nonché vario materiale per il confezionamento. Al termine delle attività il 21enne è stato arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.