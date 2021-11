Spaccio di droga sul treno Foggia - Bari, arrestato pusher 25enne: a casa, oltre 1 kg di marijuana e un etto di 'Bho'

Spaccio di droga sul treno Foggia - Bari: Polfer sequestra dosi di stupefacente nel convoglio e un 'tesoretto' di marijuana e 'Boh' a casa di un 25enne. Per questo motivo, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria e condotto in carcere.

Il giovane - è emerso - era in compagnia di un 22enne (successivamente segnalato come assuntore in prefettura), quando, alla vista degli agenti, ha iniziato a mostrare segni di nervosismo. E' scattato quindi il controllo, che ha permesso agli operatori PolFer di recuperare alcune dosi di droga pronte per lo spaccio.

La perquisizione è stata poi estesa a casa del 25enne, originario della Bat e con precedenti, dove sono stati recuperati 1,1 kg di marijuana e 20 cilindretti in silicone contenenti oltre un etto di stupefacente del tipo Bho (Butan Hash Oil - olio di cannabis estratto con il butano).

Sequestrate, inoltre, 25 bombolette di gas (etere dimetilico), 13 sacchetti in cellophane utilizzabili per il confezionamento di sostanza stupefacente, un tubo cilindrico in acciaio estrattore di oli essenziali, un pentolino in acciaio con residui di Bho e un taglierino.