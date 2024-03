Scippa borsa a una escort, donna fotografa targa e lo riconosce: era stato suo cliente

Un 44enne originario di San Giovanni Rotondo è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta del procuratore di Rimini, per aver, il 12 marzo scorso, scippato ad una donna la borsa dopo essersi affiancato con l'auto alla vittima. Nella fuga, si legge sull'Ansa, la donna era stata trascinata sull'asfalto per parecchi metri. Tuttavia la malcapitata non si è persa d'animo, si è rialzata, ha provato ad inseguire il rapinatore ed è riuscita a fotografare la targa con il telefonino cellulare, che ha poi consegnato ai carabinieri in sede di denuncia

Secondo le indagini - si legge sull'agenzia di stampa - il 44enne sarebbe stato riconosciuto dalla vittima dello scippo, avvenuto lo scorso 12 marzo, perché la donna, escort di professione, aveva passato del tempo in sua compagnia