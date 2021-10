Allo stremo delle forze fa arrestare figlia violenta, genitori feriti finiscono in pronto soccorso: in crisi di astinenza pretendeva soldi per la droga

Violenze sul padre e sulla madre per ottenere il denaro necessario per acquistare stupefacente. E’ quanto scoperto dai carabinieri di Cerignola che, per il fatto, hanno arrestato una ragazza di 24 anni, per maltrattamenti in famiglia.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza e umiliazione, i genitori della ragazza hanno chiamato i carabinieri. Alla base di tutto, hanno spiegato, vi era la dipendenza da sostanze stupefacenti della ragazza. Nell’ultimo episodio avvenuto intorno alle 3 di notte, la 24enne ha svegliato i genitori perché aveva bisogno di soldi per la droga. Al loro rifiuto è andata su tutte le furie e ha messo la casa a soqquadro, aggredendo il padre.

La stessa scena si è riproposta intorno alle 15: l’ennesima richiesta di soldi e l’ennesima reazione violenta durante la quale la ragazza ha iniziato a spaccare tutto. Il padre, ormai esasperato, ha deciso di denunciare la figlia, presso la caserma di via Levante. Nel frattempo la ragazza sollecitava di nuovo la madre sempre per avere euro da spendere in stupefacenti.

La reazione al rifiuto, sempre più violenta, è stata bloccata dai carabinieri, che hanno colto la donna nella flagranza del reato. Numerose le ferite riportate dai genitori curate e refertate presso il locale pronto soccorso. I genitori hanno dichiarato agli inquirenti che non era il primo episodio e di fatto vi erano state pregresse denunce, nonché pregressi interventi delle forze dell’ordine.

Stando al quadro probatorio, pienamente condiviso dall’autorità giudiziaria, l’arresto in flagranza della predetta è stato convalidato e la ragazza collocata nel carcere femminile di Trani dove tuttora permane.