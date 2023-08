Beccati con 130 grammi di cocaina e quasi mille euro in contanti: nei guai coniugi ultrassessantenni

È di 16 arresti e oltre 2,5 kg di droga sequestrati tra cocaina, hashish, marijana e shaboo (per la maggior parte già suddivisa in dosi) il bilancio dei diversi blitz messi a segno dai Carabinieri del Comando provincia di Roma, di intesa con la Procura della Repubblica. I militari hanno anche sequestrato, a carico degli indagati, una somma totale di 13.500 euro, ritenuti provento delle attività illecite.

Le operazioni si sono concentrate nelle zone del centro maggiormente frequentate durante la movida (Trastevere, Ostiense, Esquilino) e nelle note piazze di spaccio della periferia romana (Tufello, Don Bosco, Tor Bella Monaca, Tor Vergata). Tra le persone arrestate c'è anche un 68enne originario della provincia di Foggia e sua moglie, una 66enne capitolina,. I due sono stati arrestati in via Emilio De Marchi in zona Monte Sacro, perché in possesso di 130 grammi di cocaina e 930 euro in contanti.