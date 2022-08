In viaggio nel Foggiano per rifornirsi di cocaina ed eroina: blitz in A14, arrestata coppia di Termoli

Su e giù da Termoli al Foggiano per rifornirsi di cocaina ed eroina da spacciare in Molise. A cadere nella rete dei carabinieri è stata una coppia - un uomo e una donna di Termoli - arrestata per il reato di detenzione di droga ai fini dello spaccio.

I controlli quotidiani sul territorio da parte dei reparti dell’Arma nell’ambito dell’attività preventiva avevano permesso di attenzionare alcuni soggetti già noti alle forze di polizia. I movimenti dei due - in particolari viaggi continui da Termoli verso comuni del Foggiano - non sono passati inosservati agli occhi degli investigatori che hanno deciso di procedere al controllo degli stessi nei pressi del casello autostradale di Termoli.

Le perquisizioni eseguite sull’autovettura e sui due uomini fermati hanno immediatamente avvalorato l’ipotesi investigativa: uno dei due, infatti, nascodenva nella biancheria intima un etto di stupefacente tra cocaina ed eroina, per un totale complessivo di circa 100 grammi. La perquisizione è stata quindi estesa alle abitazioni dei fermati, dove sono stati recuperati altri 30 grammi di eroina, insieme ad un bilancino di precisione, ad alcune sostanze da taglio e a materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro.

L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due e con la denuncia in stato di libertà per un terzo soggetto. Al termine delle formalità di rito, sia l’uomo che la donna sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, come disposto dalla Procura di Larino. La sostanza stupefacente sequestrata sarà analizzata nelle prossime ore presso il Lass di Foggia al fine di verificare l’entità del principio attivo.