Nasconde 432 ordigni artigianali in casa: arrestato 30enne

Nascondeva 432 ordigni esplosivi, per un 'carico' complessivo di polvere da sparo di oltre 20 kg. Così, un 30enne di Cerignola, incensurato, aveva trasformato la sua abitazione una vera e propria polveriera.

Il fatto è stato scoperto lo scorso 28 dicembre, dagli agenti del commissariato di Cerignola che, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine hanno arrestato il 30enne con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplodente.

In particolare, nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione del giovane, gli agenti hanno recuperato 432 ordigni esplosivi di manifattura artigianale, privi di qualsiasi omologazione, per un totale complessivo di polvere da sparo di oltre 20 chilogrammi.

Necessario l'intervento degli Artificieri di Bari per la campionatura dell'esplosivo, il sequestro in sicurezza e la successiva distruzione. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Foggia a disposizione dell’autorità giudiziaria. In sede di convalida, gli è stata concessa a la misura cautelare degli arresti domiciliari.