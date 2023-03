Paura ad Apricena: 24enne afferra un coltello da cucina e si scaglia contro la madre e la sorella

Afferra un coltello da cucina e si scaglia contro la madre e la sorella. E' successo in una abitazione di Apricena, dove una giovane donna, 24enne di San Severo, ha scatenato il panico tra i presenti. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio: i militari hanno disarmato la donna e hanno proceduto all'arresto, in flagranza, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La 24enne è stata poi tradotta al carcere di Foggia.