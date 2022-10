Trans foggiana rapinata e pestata a sangue in un appartamento: arrestato 42enne

Trans rapinata e picchiata. Un uomo di 42 anni, residente a Varedo, nel Milanese, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per lui l’accusa è di rapina aggravata e aggressione ai danni da una trans di origini foggiane, avvenuta in un appartamento a Solaro (in provincia di Milano) lo scorso luglio.

Come riporta MilanoToday, le indagini dei militari erano partite l’11 luglio, in seguito alla denuncia della vittima, che aveva raccontato agli investigatori l’accaduto. L’uomo, dopo aver preso un appuntamento telefonico per una prestazione sessuale, si presentò a casa della vittima dicendo subito di non avere soldi. A quel punto, l’uomo – dopo aver assicurato alla vittima che sarebbe andato via – le chiese un bicchiere d’acqua e non appena la vittima si voltò per porgergli il bicchiere, avrebbe cominciato a colpirla con calci e pugni.

In seguito, dopo che la vittima era riuscita a scappare, l’arrestato avrebbe portato via un cellulare e 800 euro in contanti, per poi darsi alla fuga. In seguito alla denuncia, i carabinieri si sono subito messi sulle sue tracce, riuscendo a individuarlo. L’arresto è avvenuto lo scorso 15 settembre, ma la notizia è stata resa nota soltanto due settimane dopo per decisione della stessa Procura. L’uomo è rinchiuso nel carcere di Monza.

“Mi ha sfigurata. Ora sembro un’altra persona. Generalmente sono una che sa difendersi, ma quell’uomo aveva lal forza di tre persone. Sono crollata al primo pugno”, raccontò a FoggiaToday la vittima che rimediò frattura delle ossa nasali, tumefazione ed ecchimosi all’occhio sinistro e al labbro superiore, più un ematoma alla regione frontale e varie escoriazioni.