Armeggiano su una 'Giulia', ma arrivano i carabinieri: in manette due sanseveresi in trasferta a Termoli

Sorpresi dai carabinieri mentre ‘armeggiano’ su una Alfa Romeo Giulia, scatta arresto in flagranza per due giovani di San Severo, in trasferta nella vicina Termoli.

A finire in manette sono stati un 29enne ed un 19enne di San Severo, entrambi titolari di diversi precedenti di polizia: dovranno rispondere di concorso in furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Nel dettaglio, i due sono stati notati dalla pattuglia mentre armeggiavano sull’auto, parcheggiata in piazza Donatori di Sangue. Alla vista degli uomini in divisa, il primo ha tentato di allontanarsi alla guida della propria macchina, mentre il secondo si è messo alla guida del mezzo appena rubato.

Fermati e sottoposti a controllo, è emerso che i due avevano asportato la ‘Giulia’ dopo aver forzato la portiera e manomesso il nottolino di avviamento. Il mezzo rubato, che riportava tra l’altro anche alcuni danni provocati dai malfattori, è stato quindi prontamente restituito alla legittima proprietaria, che tra l’altro non si era ancora accorta di nulla. A carico dei due indagati è stato sequestrato tutto il materiale utile per la commissione del reato: cacciavite, chiave a pappagallo, connettori Key-Pass, chiavi per accensione veicoli modificate e un palmare Xhorse per generazione codici di apertura/avviamento mezzi.

Il tutto è stato sottoposto a procedimento penale. Il 19enne dovrà inoltre rispondere anche del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale su qualità personali proprie o di altri, poiché nel corso del controllo aveva fornito ai militari false generalità. I due, alla luce delle accertate responsabilità, sono stati arrestati e tradotti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni a San Severo. Nel corso della successiva udienza, gli arresti sono stati convalidati.