Foggiano arrestato a Termoli: viaggiava in auto con 100 grammi di droga

La Polizia di Stato di Campobasso ha tratto in arresto in flagranza, a Termoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un quarantanovenne della provincia di Foggia trovato in possesso di oltre 100 grammi di hashish. L'uomo è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La droga rinvenuta è stata sequestrata, come anche il materiale per la pesatura ed il confezionamento: un bilancino di precisione, alcune bustine in cellophane e il nastro adesivo.

Insospettiti dal comportamento dell'uomo, apparso alquanto nervoso, e dalle spiegazioni sui generis circa la sua presenza in città, gli agenti della Squadra Mobile e il personale del commissariato di Termoli, hanno proceduto alla perquisizione personale e dell'auto, che ha portato al rinvenimento della sostanza stupefacente.