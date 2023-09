Ruba benzina da un'auto: arrestato. Nei guai 59enne: pizzicato con la carabina di un altro

La Polizia di Stato, nell’ultimo mese, ha intensificato le attività di controllo nel territorio di Cerignola. Diversi gli arresti effettuati. In particolare, il 9 agosto scorso il personale del Commissariato ha tratto in arresto un quarantatreenne, colto nella flagranza del reato di furto aggravato di benzina da un’autovettura, sorpreso poco distante dal Commissariato da un agente libero dal servizio, che immediatamente ha chiesto l’intervento della volante sul posto. Dopo la querela presentata da parte della persona offesa, il quarantatreenne è stato arrestato. In seguito alle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Foggia. In sede di udienza di convalida, l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana Procura.

Si sono aperte le porte del carcere di foggia per un soggetto di 32 anni, tratto in arresto dagli uomini del Commissariato di Cerignola, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo deve espiare la pena di 7 anni, 7 mesi e 4 giorni di reclusione a seguito di una sentenza definitiva di condanna per il reato di rapina aggravata in concorso, ai danni di alcuni istituti di credito, commessa dal 2010 al 2018 nei comuni di Roseto degli Abruzzi, Barletta e Cerignola.

È indagato per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo un uomo di 59 anni arrestato in flagranza di reato. Nel corso di una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto una carabina calibro 9 risultata di proprietà di una persona residente a Roma, senza che il soggetto avesse alcun titolo per detenerla.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione per ivi rimanere sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Autorità giudiziaria competente. In sede di udienza di convalida, all’arrestato veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Procura.