Carabinieri danno la caccia a ladri e 'divoratori' di auto: sei persone arrestate, tutte a Cerignola

Un 51enne con obbligo di dimora a Cerignola, è stato rintracciato e arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione Radiomobile, mentre era a bordo di un’autovettura trafugata poco prima dal centro commerciale 'Mongolfiera' di Molfetta.

L’arresto è stato possibile grazie un Gps installato sul veicolo, un'autovettura a noleggio, attraverso il quale la vittima ha monitorato costantemente gli spostamenti del mezzo, consentendo ai carabinieri di bloccare il soggetto che stava rientrando nella città ofantina.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e il soggetto, inizialmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato collocato presso la casa circondariale di Foggia a seguito di una misura di aggravamento scaturita da alcune violazioni.

Altri due cerignolani di 35 e 42 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Foggia, sulla base di risultanze investigative assunte dai militari dell'Arma della sezione operativa, sono stati condotti in carcere con l'accusa di riciclaggio di parti meccaniche di autovetture oggetto di furto. I due avrebbero modificato le parti meccaniche al fine di ostacolarne l’individuazione.

Un uomo di 43 anni, invece, è stato colto in flagranza di reato insieme ad altri soggetti - che si sono dati a precipitosa fuga - a smontare un’autovettura rubata alcune ore prima a Cerignola. La sezione Radiomobile, unitamente allo squadrone Cacciatori 'Puglia', ha sorpreso invece due soggetti cerignolani di 34 e 37 anni che, in località 'La Tapia', mentre stavano smontando diverse autovetture. Bloccati dopo un tentativo di fuga, dichiarati in stato di arresto, sono stati condotti in carcere.