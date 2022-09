Sgominata banda cerignolana dei furti d'auto in trasferta

Tre soggetti noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati e ristretti agli arresti domiciliari in quanto ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato. Il nove agosto scorso, insieme ad altri due soggetti non ancora identificati, avrebbero asportato due autovetture del valore di circa 80mila euro dai comuni di Martinsicuro, provincia di Teramo, e di Monteprandone, provincia di Ascoli Piceno.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite venerdì 16 settembre su richiesta della Procura di Teramo dai carabinieri di Alba Adriatica con il supporto dei militari dell'Arma di Cerignola, dove i ladri erano rientrati su un veicolo di proprietà di uno dei complici.

I tre sarebbero stati incastrati da un controllo video-terminale presso il casello della A14 'Val Vibrata', dai filmati del sistema di videosorveglianza di Autostrade per l'Italia al casello della A14 a Foggia e anche dall'impianto di lettura targhe di videosorveglianza dei comuni dove sono state asportate la Range Rover e l'Alfa Romeo Stelvio. Hanno contribuito a risolvere il caso anche i dati del traffico telefonico dei cellulari degli indagati.