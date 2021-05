Furti auto e rapine a mano armata: 15 arresti nell'operazione 'On the Road' in corso da Cerignola alla Bat

Ad Andria, Corato e Cerignola in corso l'operazione “On the road”. Fermo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti d’auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano armata.