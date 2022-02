Altolà dei carabinieri al casello: arrestato 44enne, viaggiava in auto con otto chili di cocaina

Ben 8 kg di cocaina, per un ingente valore economico, sono stati sequestrati dai carabinieri nell’ambito di un controllo stradale effettuato all’altezza del casello autostradale di Cerignola. L’attività rientra nell’ambito dell’ultima operazione ‘Alto impatto’ messa a segno nel territorio foggiano, e che ha portato complessivamente all’arresto di 15 persone, ritenute responsabili di varie fattispecie di reato.

In campo, 160 operatori delle forze dell’ordine appartenenti a polizia, carabinieri e guardia di finanza, con l’ausilio dei rispettivi reparti speciali; eseguite perquisizioni, ispezioni, accurati controlli e posti di blocco nei principali centri della provincia. Sequestrate armi, veicoli rubati, documenti falsi, merce pericolosa o contraffatta e un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti (qui il dettaglio).

Il sequestro più ingente è stato effettuato dai militari dell’Arma, a carico di un uomo di 44 anni, fermato a bordo della sua autovettura mentre trasportava un ‘tesoretto’ di cocaina: ben 8 panetti, per complessivi 8 kg, occultati in un vano ricavato artigianalmente sul fondo del veicolo. Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, insieme alla somma di 945 euro in contanti.

Sempre a Cerignola, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, in quanto nella propria abitazione, occultata in un armadio, deteneva illegalmente una pistola modificata con relativo munizionamento nonché 30 grammi di hashish, suddivisa in dosi per lo spaccio.