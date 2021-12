Arrestato due volte nel giro di 24 ore dagli stessi carabinieri

Un 33enne di San Severo è stato arrestato in flagranza di reato per evasione dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, che il 29 novembre scorso hanno notato un soggetto in bicicletta che alla vista della gazzella ha invertito repentinamente il senso di marcia nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Inseguito, ha proseguito la fuga contromano e con manovre pericolose per l'incolumità di automobilisti e passanti.

Bloccato subito dopo,i militari dell'Arma hanno scoperto che era stato arrestato dagli stessi militari il giorno prima - sempre per l'ennesima violazione e che quella mattina, peraltro, si era tenuta l’udienza di convalida che aveva confermato l’ennesima misura restrittiva dei domiciliari. E' stato trasferito in carcere. Il soggetto si era giustificato sostenendo di aver deciso di fare una passeggiata in bici dal momento che nel caso di eventuali restrizioni non sarebbe potuto più uscire, dimenticando, forse, che non avrebbe potuto ugualmente per via dei domiciliari.