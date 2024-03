Foggiana uccisa in Brasile, il suo corpo tenuto in casa e poi sotterrato in giardino dal marito

Antonella De Rosa era nata in provincia di Foggia 43 anni fa. La sua esistenza si è interrotta per sempre in Brasile, a Santa Caterina, per mano del marito, l'uomo che il 26 febbraio scorso l'avrebbe uccisa a bastonate e sepolta nel giardino. La confessione dell'atroce delitto sarebbe arrivata soltanto dopo 10 giorni, il 7 marzo.

La notizia ha scosso Montecatini Terme, doveva vivevano la madre e la sorella. La famiglia, infatti, si era trasferita dalla Puglia in Toscana dopo la morte del padre di Antonella.

Il brutale delitto si sarebbe consumato al termine di un violento alterco, l'ultimo di una lunga serie, atteso che i rapporti tra i due, che vivevano insieme da dieci anni ad Araquiri, erano peggiorati tanto da far scattare nei confronti dell'uomo un divieto di avvicinamento alla moglie, dettagli riportati dai principali quotidiani toscani.

Durante la confessione, l'assassino avrebbe sostenuto di aver agito per legittima difesa e che De Rosa lo avrebbe aggredito con una sbarra. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa della vittima, insospettiti tanto dal rapporto tumultuoso tra i due quanto dal fatto che non vedevano la 43enne da parecchi giorni. Le ore successive al delitto l'uomo le aveva trascorse in casa accanto al corpo senza vita della donna.