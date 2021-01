Venti forti e di bufera sferzano la Puglia: 18 ore di 'allerta arancione' su tutta la Capitanata

Venti forti e di bufera sferzano la Puglia. Previste 18 ore di 'allerta arancione' su tutta la Capitanata. E' quanto comunicato in un doppio bollettino di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla protezione civile regionale.

In particolare, dalla mezzanotte di oggi e per le prossime 12-18 ore sono attesi "Venti meridionali, da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte". L'allerta meteo interessa i comprensori Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro,

Cervaro e Carapelle e Sub-Appennino Dauno.

Inoltre, dalle 8 di domani, 31 gennaio, e per le successive 12 ore, 'allerta gialla' anche per rischio idrogeologico per temporali in tutto il Foggiano, dove sono previste "Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati".