Spintona e minaccia di morte agenti per una multa, l'amico colpisce un sottufficiale all'addome

Due cerignolani sono stati denunciati per violenza e minacce a pubblico ufficiale per essersi ribellati agli agenti della polizia locale, che poco prima avevano proceduto a sanzionare un'auto parcheggiata nei pressi di piazza Castello, in via Genovese a Barletta, in quanto intralciava il traffico.

L'episodio è avvenuto la sera di domenica 29 ottobre.

Accortosi della sanzione, il proprietario del veicolo, un cinquantenne noto alle forze dell'ordine, ha raggiunto gli uomini in divisa chiedendo l'annullamento della multa. Alla richiesta dei documenti, avrebbe minacciato di morte con il gesto della pistola alla testa e spintonato uno dei dei agenti.

Nel frattempo, è sopraggiunta un'altra persona, conoscente del cerignolano, intervenuto per scongiurare che l'esagitato venisse accompagnato presso il comando. Nella colluttazione uno dei due vigili urbani è stato colpito all'addome

L'agente è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale 'Dimiccoli' da un'ambulanza del 118 arrivata sul posto insieme a una pattuglia della polizia