Choc all'uscita di un supermercato: picchiato con una spranga, preso a calci e pugni

Picchiato violentemente mentre usciva da un supermercato da un ex iscritto al suo sindacato, ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere.

La disavventura è capitata a Raffaele Guerra, ex segretario territoriale Fismic e adesso, per motivi di salute, dirigente rsa di stabilimemto all'Iveco.

Guerra, verso le 9.30, si trovava a Manfredonia e aveva appena terminato di fare la spesa in un noto supermercato del posto quando, nel piazzale adibito a parcheggio, è stato raggiunto da un uomo, che probabilmente lo stava già aspettando e che ha iniziato a minacciarlo.

Il sindacalista, visibilmente turbato da quel che stava accadendo, ha cercato di allontanarsi, ma è stato raggiunto e aggredito a calci, pugni e con una spranga di legno.

L'aggressore, ex iscritto al sindacato e quindi ben noto a Guerra, si è poi dileguato grazie all' interventi di alcuni passanti, non prima di aver distrutto occhiali, una catenina d'oro e la spesa alla malcapitata vittima. Tutto è avvenuto in pieno giorno e davanti a numerosi testimoni.

Il sindacalista sipontino ha fatto ricorso alle cure mediche dei sanitari dell'ospedale San Camillo, per poi fare ritorno a casa ferito e gravemente turbato.

Mentre si attendono le indagini degli agenti del commissariato di polizia di Manfredonia, sulla vicenda è intervenuto Pasquale Capocasale, attuale segretario nazionale e regionale Fismic: "Quel che è accaduto è gravissimo e inconcepibile e chi ha commesso questo crimine non può rimanere impunito. Un episodio che deve far riflettere e che rimarca quanto sia sempre più complicato il compito dei sindacalisti oggi. Raffaele è una persona pacata e professionale e non meritava tutto questo. Siamo fiduciosi nelle indagini della polizia di stato, che sicuramente verrà a capo della vicenda e nell'operato della magistratura, che siamo certi agirà affinché episodi del genere non si ripetano mai più".