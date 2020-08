Paura in via Gentile: ladri aggrediscono 14enne sull'uscio di casa, poi svaligiano appartamento

Quattordicenne aggredito sull'uscio di casa, da due persone a volto coperto, che gli hanno poi svaligiato casa. E' accaduto lo scorso lunedì, 3 agosto, in via Gentile, a Foggia.

Nel mirino dei malviventi è finito un 14enne, in quel momento solo in casa. L'adolescente è stato sorpreso dai ladri nell'atto di uscire (non è escluso che lo stessero aspettando); i due lo hanno poi colpito con un pugno al petto, che gli ha fatto perdere conoscenza.

A quel punto, i ladri sono entrati in casa e hanno razziato denaro contante (circa 400 euro) e gioielli per un valore non ancora quantificato. Una volta superato lo shock, il malcapitato ha allertato i genitori che, a loro volta, hanno richiesto l'intervento della polizia. Indagini in corso per risalire agli autori del furto.