Rissa finisce nel sangue a Siponto: accoltellato uomo

Nel tardo pomeriggio di oggi 15 agosto, un litigio scoppiato in viale Artemisio a Siponto, ha provocato il ferimento di una persona, che ha riportato gravi ferite da arma da taglio. Per questo motivo si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 prima e dell'elisoccorso dopo, che ha trasportato la vittima presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza in codice rosso. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sull'accaduto indaga la polizia di Manfredonia, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri. L'intervento dell'eliambulanza di Alidaunia arrivata da Foggia nei pressi della pineta, è stato immortalato dai bagnanti da più punti del lungomare, mentre la notizia dell'accoltellamento ha fatto immediatamente il giro delle chat, dei social e della frazione balneare.