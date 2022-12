Ferito con un coltello ad Orta Nova, forse al termine di una rissa: 10 giorni di prognosi

Se la caverà con una prognosi di 10 giorni, l'uomo rimasto ferito da un fendente scagliato al termine di un litigio in strada. Il fatto è successo ieri sera, ad Orta Nova, a pochi passi dalla piazza principale del paese.

Vittima dell'accaduto è un 47enne del posto, raggiunto da una coltellata (o forse un coccio di bottiglia) ad una mano sferrata, pare, da un ventenne che sarebbe già attivamente ricercato dai carabinieri. Il ferito è stato subito soccorso dagli operatori del 118; le sue condizioni non sono gravi.

Ai carabinieri spetta ora il compito di ricostruire dinamica e movente e dell'accaduto, le cui cause sarebbero ricondubili a futili motivi. Non si esclude che la vittima abbia preso parte ad una rissa tra più persone, restando ferito. I militari, intanto, hanno già acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona.

Aggiornato alle 13.30