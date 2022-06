Ultima ora, operazione 'Doppio Zero' nel Foggiano: 17 arresti

Dalle prime ore di oggi 160 uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Foggia, servizio centrale I.c.o. di Roma, gruppo investigativo C.o. di Bari, gruppo pronto impiego di Bari, supportati dall’alto da un elicottero del reparto operativo aeronavale di Bari, stanno dando esecuzione a 17 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indiziati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazioni della normativa in materia di armi. I dettagli dell’operazione denominata 'Doppio Zero', saranno dati nel corso di una conferenza stampa che si terrà a metà mattinata nei locali del comando provinciale della Finanza.