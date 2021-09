'Vieste in love for Animals', pronto il gelato cruelty free di Domenico Maggiore: con l'incasso, le cure per cani disabili

Si chiama 'Vieste in love for Animals' ed è cruelty free il gelato ideato da Domenico Maggiore, per la Lega nazionale per la difesa del cane Vieste.

Già in passato, la storica gelateria ideò il 'gelato per cani' come iniziativa per incentivare le adozioni dei cani anziani. Questa volta, con l'iniziativa 'Diamoci una zampa', l'attenzione è rivolta agli animali disabili e l'incasso raccolto con questo gelato nella 'settimana dell'amore' viestana, sarà devoluto alle cure di un animale disabile, individuato dai volontari della LNDC Vieste.