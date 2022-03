Riqualificata la galleria 'Le Croci': terminati i lavori sulla strada dei 'Laghi di Lesina e di Varano'

Sono giunti al termine i lavori di adeguamento funzionale della galleria 'Le Croci', lungo la Statale 693 'Dei Laghi di Lesina e Varano'. La galleria è stata riqualificata a led con sistema di telecontrollo e sono state installate delle pareti grecate per la gestione dei percolamenti di acqua. Sono state inoltre apposte delle lamiere riflettenti all'ingresso della stessa, per migliorarne la visibilità in entrata. “Ringraziamo l'Anas per aver accolto e reso realtà tutte le nostre istanze a riguardo”, ha concluso il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo.