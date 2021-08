Vacanze garganiche per Luigi Di Maio. Pausa a Rodi e fuga alle Tremiti dopo l'elezione del foggiano Conte alla guida M5S

Vacanze garganiche per il ministro Luigi Di Maio. Dopo l'elezione del foggiano Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle, il ministro si è dedicato una pausa di alcuni giorni a Rodi Garganico, per poi salpare dal porto turistico alla volta delle Isole Tremiti.

"Dal nostro porto, si è imbarcato verso le isole Tremiti il ministro Luigi Di Maio che ha scelto Rodi Garganico per qualche giorno di vacanza. Ieri, sempre in porto, Di Maio ha avuto un cordiale incontro con il sindaco Carmine d'Anelli ed il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese", raccontano dal porto turistico di Rodi Garganico.

Ed è proprio dal Gargano che, ieri, Di Maio ha gioito per la proclamazione dell'ex premier (pizzicato pochi giorni fa, a San Giovanni Rotondo) a presidente del MoVimento 5 Stelle. "Grazie alle 67mila persone che hanno votato ancora una volta, partecipando in maniera attiva alle scelte del MoVimento. C’è l’entusiasmo di una grande comunità che non ha mai smesso di credere nel nostro progetto e che ci spingerà a dare sempre il meglio", ha dichiarato.

"Questo è solo l’inizio di un nuovo percorso che dovrà continuare a valorizzare le persone e le idee. Il Paese sta cambiando, la pandemia ha stravolto le nostre vite, ci sono priorità precise e il nuovo corso del MoVimento dovrà essere interprete di questi cambiamenti per trovare soluzioni concrete. Più volte hanno provato a raccontarci come finiti, lacerati, ma siamo ancora qua. Uniti, con le idee chiare, con una nuova energia e con tante responsabilità che vogliamo onorare al meglio", ha concluso.