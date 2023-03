Vladimir Luxuria: "Sono orgogliosamente foggiana e trans"

Questa mattina Vladimir Luxuria è tornata al 'Giannone-Masi' di via Sbano. La scrittrice, opinionista e conduttrice tv, in un'aula magna gremita, ha parlato di 'unicità' e 'diversità' con i ragazzi della redazione de I Foggitivi, il web journal del Giannone-Masi e degli studenti delle terze.

In riferimento al tema del 'bullismo', Vladimir Luxuria ha evidenziato come prima non esistesse questo termine: "Era così normale bullizzare che non c'era una parola che stigmatizzasse questo atteggiamento. Dove c'è la parola c'è il riconoscimento di un problema".

L'ex deputata della Repubblica ha evidenziato "il balsamo" che la città di Foggia ha messo sulle ferite del passato, soprattutto le sue, "cicatrici che porto con orgoglio" ha aggiunto: "Sono orgogliosamente foggiana, diplomata, laureata e orgogliosamente trans"