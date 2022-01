La palestra all'aperto a San Giovanni Rotondo è realtà: "E' fiore all'occhiello, rispettiamolo"

Oltre alle innovative attrezzature, sarà realizzato un campo di pallavolo, in fase di ultimazione, fino alle panchine rimesse e nuovo. C'è anche una area picnic, nella zona sud del parco, realizzata interamente con materiale riciclato ed ecocompatibile

La palestra all'aperto al Parco del Papa sta per diventare realtà. Il progetto di riqualificazione di una delle più importanti aree di San Giovanni Rotondo, per la quale il Comune di San Giovanni Rotondo ha stanziato 100mila euro, è alle sue fasi finali, come spiega il sindaco Crisetti: "Questo progetto si sta concretamente realizzando. Sono state installate varie attrezzature moderne e particolari che potranno essere utilizzate da tutti".

Ma c'è dell'altro, come il campo di pallavolo, in fase di ultimazione, fino alle panchine rimesse e nuovo. C'è anche una area picnic, nella zona sud del parco, realizzata interamente con materiale riciclato ed ecocompatibile: "Ancora qualche giorno e i lavori saranno completati. Spero che questa area sia rispettata da tutti, noi ci teniamo a questo luogo, un fiore all'occhiello della nostra città", ha aggiunto Crisetti.

