San Severo: al via i lavori di rifacimento dei marciapiedi nella centralissima via Minuziano

Hanno preso il via questa mattina una serie di lavori di riqualificazione della centralissima via Alessandro Minuziano. “E’ stato cantierizzato nelle ultime ore – dichiarano il sindaco Francesco Miglio, il vice con delega all’Urbanistica Salvatore Margiotta e l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – il progetto comunale che prevede i lavori di rifacimento di tutti i marciapiedi di Via Minuziano, nel tratto compreso dall’incrocio con via Daunia-via Don Felice Canelli con l’incrocio di via Soccorso. I lavori prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di un percorso per non vedenti: grande attenzione viene, dunque, dedicata alle fasce più fragili della nostra comunità”.