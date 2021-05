Lavori alla pavimentazione sulla A14: chiude per tre notti il casello di San Severo

Per chi procede verso Bari, si consiglia di utilizzare in alternativa la stazione di Foggia. Per chi proviene da Pescara, si consiglia di utilizzare la il casello di Poggio Imperiale

Chiude per tre notti il casello autostradale di San Severo. A comunicarlo è Autostrade.it: la chiusura sia in entrata verso Bari che in uscita per chi proviene da Pescara, in orario notturno dalle 22 alle 6, è programmato per le giornate di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 maggio, per consentire dei lavori programmati di pavimentazione.

Per chi procede verso Bari, si consiglia di utilizzare in alternativa la stazione di Foggia. Per chi proviene da Pescara, si consiglia di utilizzare la il casello di Poggio Imperiale.