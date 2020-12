Il Comune di Foggia indice la giornata della donazione del sangue: "È uno dei gesti più generosi e umani che esistano"

I giorni 16 e 17 dicembre 2020 dalle 8.15 alle 11.15 presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Policlinico Riuniti si svolgerà la Giornata della Donazione del Sangue dell’Amministrazione Comunale di Foggia.

Nelle parole di Franco Landella, sindaco della città, lo spirito dell’iniziativa: “Abbiamo ancora tutti a mente le terribili immagini dei camion militari saturi di vittime del Covid19; i selfie degli operatori sanitari con i visi segnati dalla mascherina, dalla fatica e dallo strazio. Come Amministrazione di Foggia vogliamo mostrare agli operatori sanitari della città tutto il nostro sostegno, solidarietà e conforto per l’immane impegno di trincea contro il virus Covid-19. In particolare, ci piacerebbe far sentire la nostra vicinanza proprio a ridosso delle festività natalizie, per scambiarsi un augurio di Natale all’insegna della filantropia e solidarietà. Vogliamo dare ampio risalto e risonanza all’iniziativa, coinvolgendo tutte le associazioni di raccolta del sangue e, più in genere, le associazioni foggiane. La speranza è di essere un piccolo pungolo per la coscienza di tutti i foggiani: venite a donare il sangue!”

Per rendere al meglio il servizio ed evitare che si formino assembramenti, così come indicato dalle linee nazionali anti-Covid, è necessario prenotarsi almeno un giorno prima in modo da scaglionare i donatori in fasce orarie prestabilite senza intasare le sale donazioni: i numeri da chiamare sono 0881/736136 e 334/1124485.

“È importante sottolineare che la donazione è completamente sicura perché presso il Centro Trasfusionale del Policlinico Riuniti di Foggia si è programmato l’accesso ai donatori – spiega il dott. Michele Centra - e questo per garantire il distanziamento sociale e tutte le misure di precauzione. Abbiamo sempre proceduto alla programmazione dei tempi e ora più che mai ci rendiamo conto che la prudenza deve essere alla base di ogni nostra azione. Lo dico soprattutto per chi, in questa meravigliosa iniziativa, verrà a donare per la prima volta”.

“Il sangue è sempre una necessità ed è uno dei gesti più generosi e umani che esistano, commenta il commissario straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli, che aggiunge: “Ben vengano queste iniziative che aumentano le opportunità di donazioni e spingono i cittadini a fare un’azione di altissimo valore anche per la prima volta. I Riuniti saranno sempre a disposizione per momenti di grande spessore umanitario come questo organizzato dal Comune”.

Alcune buone norme da seguire: essere in buona salute, non aver avuto febbre con temperatura > 37,5°C, raffreddore, tosse, mal di gola o difficoltà a respirare negli ultimi 14 giorni, nessun contatto stretto con un caso probabile o confermato di Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Si ricorda, inoltre, che per chi vuole donare i numeri sono sempre a disposizione per info e prenotazioni dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle 13.30.