Fortunato Fortunato è segretario generale del Siulp Puglia. Nel Foggiano c'è Michele Carota

Rinnovati i vertici del direttivo regionale del Siulp – Sindacato italiano unitario lavoratori polizia di Puglia. Le elezioni si sono tenute nell’ambito del nono Congresso regionale, contestualmente all’elezione dei vari organismi del gruppo (segretario generale, collegio revisori dei conti e collegio regionale dei probiviri).

I lavori si sono tenuti nella sala riunioni della questura di Brindisi, nell’ambito del congresso sul tema ‘Sicurezza e sviluppo, per una regione che guarda al futuro’. All’esito dei lavori, è stato eletto segretario generale Fortunato Fortunato, della provincia di Bari. Nominati altresì segretari provinciali: per il Siulp Foggia, c'è Michele Carota; per le altre province pugliesi, eletti Saracino Michele, Digregorio Antonio, Cesario Massimiliano, Bray Mirko e Moscatelli Umberto.

Nella segreteria regionale risultano 32 delegati: Carbotti Donatello, Caravelli Nicola, Demattia Michele, Di Candia Giovanni Maria, Farina Cosimo, Quadrello Francesco, Ragno Sergio, Saracino Michele, Zini Paolo, Carota Michele, Pellecchia Sabrina, Moscatelli Umberto, Madera Leonardo, Cesario Massimiliano, Morleo Damiano, Zunno Alessandro, Frisaldi Ciro, Schiavulli Luigi, Doto Luigi, Cinquepalmi Paolo, Scotece Giuseppe, Bray Mirko, Pignataro Angelo, Pascali Marco, De Vitis Moreno, De Blasi Cesario, Di Gregorio Antonio, Fusco Vincenzo, Vozza Aldo, Carriero Domenico, Pacella Gabriele, Pennetta Roberto.

Collegio dei Probiviri: Tatoli Raffaele, Franciosa Giuseppe, Pignatelli Placido. Sindaci revisori dei conti: Di Bari Salvatore, Apparente Nicola, Pignataro Fabio. Eletto nuovo segretario regionale del Siulp, Fortunato Fortunato della provincia di Bari. Il Siulp regionale si propone di fare da collante tra le varie realtà provinciali, occupandosi anche della formazione dei ‘quadri sindacali’ per poter meglio rappresentare i diritti dei lavoratori.