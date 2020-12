Covid, scende il tasso di positività in Puglia. In provincia di Foggia ancora troppe vittime

Cala al 10,55% il tasso di positività in Puglia. Sono 791 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore su 7.495 test registrati. In provincia di Foggia preoccupa il dato dei decessi: oggi sono 9, il numero più alto della regione. Il maggior numero di nuovi casi si è verificato in provincia di Bari (414), dove pesano altri focolai nelle Rsa. Sono 41 oggi i nuovi positivi in Capitanata ma la guardia resta alta, nonostante il miglioramento evidenziato già nei giorni scorsi.

In base agli ultimi dati disponibili, a Foggia, secondo quanto riferito tre giorni fa dal sindaco Franco Landella sono 2434 i positivi. A Manfredonia, alla data del 17 dicembre, risultano 334 positivi e complessivamente 482 persone in isolamento fiduciario, quarantena o ricovero. A Cerignola alla stessa data 618 i positivi e 65 le persone in quarantena. A San Severo, al 15 dicembre, risultavano 839 positivi. L'aggiornamento di tre giorni fa su Lucera parlava di 554 contagiati. In base all'ultima comunicazione della Prefettura di due giorni fa a San Marco in Lamis i casi sono 96 e 19 le persone in sorveglianza e isolamento fiduciario.

Al 16 dicembre a Monte Sant'Angelo si registravano, invece, 208 positivi. Il sindaco Pierpaolo d'Arienzo ha constatato come oggi il virus stia circolando nei contesti familiari, a differenza della prima ondata, quando le dinamiche di contagio erano legate soprattutto alle professioni sanitarie. "Questo - ha osservato - ne rende difficile il controllo ma, soprattutto, rende inefficace qualsiasi misura adottata per il contenimento".

Ad Apricena, al 19 dicembre, risultano 73 positivi, e a San Giovanni Rotondo 194 casi e 205 persone in totale in quarantena. Secondo l'ultimo bollettino della Prefettura (18 dicembre), ad Orta Nova sono 105 i positivi e 15 le persone in isolamento fiduciario. A San Nicandro Garganico, al 16 dicembre, risultavano 150 positivi e 40 in isolamento al 16 dicembre.