Nuovo impianto di illuminazione nelle gallerie Monte Nicola e Pizzinicchia I e II: completati i lavori sulla Statale 693

Completati gli interventi di adeguamento e ammodernamento degli impianti di illuminazione a servizio delle gallerie “Monte Nicola e Pizzinicchia I e II lungo la strada statale 693 “Di Lesina e Varano” nella provincia di Foggia.

Le gallerie che attraversano i comuni di Ischitella (km 56,600) e Vico del Gargano (km 60,400) sono ora fornite di un impianto che consente una migliore percorribilità della galleria, oltre che garantire un notevole risparmio nei costi dell'energia. Gli interventi, volti ad una maggiore sicurezza per gli utenti e con riguardo alla eco-sostenibilità, hanno consentito la sostituzione di tutte le lampade delle gallerie e la realizzazione di nuovi punti luce tutti a tecnologia led a basso consumo energetico.

Con le nuove installazioni, vengono così elevati gli standard di efficacia ed efficienza dell’illuminazione in galleria. Le lampade a led inoltre saranno controllate da un sistema di gestione in grado di regolare automaticamente l’intensità illuminante e i consumi in funzione della luminosità percepita all’esterno.