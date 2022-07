Rimessi in libertà i cani di quartiere rinchiusi in canile

La notizia che i tre tranquilli cani di quartiere di Manfredonia, conosciuti come 'i cani Antonio', fossero stati rinchiusi improvvisamente in un canile, aveva indignato il web scatenando una serie di reazioni. Tuttavia sin da subito l'assessore con delega al Randagismo, Grazia Pennella, si era impegnata pubblicamente a ridare loro la libertà.

I tre cani di quartiere - che hanno più di 10 anni - non sono mai stati abbandonati. Hanno sempre vissuto in libertà e accuditi dai volontari. Al fine di tutelare gli animali da eventuali ritorsioni, saranno messe in atto una serie di azioni atte a garantire la loro incolumità. Le volontarie di tutte le associazioni animaliste di Manfredonia e gli abitanti della zona dove si trova la 'casa' dei cani, saranno fronte unico per assicurare la loro tutela