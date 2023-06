Volley, il lucerino Alessandro De Troia convocato al Trofeo delle Regioni

Al Trofeo delle Regioni che si terrà la prossima settimana in Molise ci sarà anche Alessandro De Troia. Il giovane lucerino in quota alla ‘Gs Intrepida Volley’ è l’unico atleta della Capitanata ad essere stato convocato come libero nella selezione di pallavolo under 17 maschile.

Il ragazzo ha mosso i primi passi nella pallavolo ad 8 anni presso la ‘New Volley’ di Lucera, sotto la guida di mister Danilo Barbaro prima e di mister Fausto Baccari poi. Da subito ha messo in evidenza ottime qualità tecniche nei fondamentali della ricezione e della difesa e per questo motivo è stato schierato come libero nei campionati giovanili. Nel 2021, a causa della pandemia, è stato costretto a spostarsi al ‘G.S Intrepida’ di San Severo dove era appena approdato il giovane e talentuoso allenatore Michele Ferrara.

Il nuovo mister ha intuito subito le potenzialità del ragazzo e ha iniziato un intenso allenamento volto alla sua crescita, processo culminato nella convocazione nella selezione territoriale Bari-Bat-Foggia per il ‘Trofeo Meschini’ a maggio del 2022. La convocazione al Trofeo delle Regioni ha anche una particolare connotazione emotiva legata alla recente scomparsa dell'allenatore che lo seguiva, mister Michele Ferrara e al quale Alessandro dedica questo importante traguardo.