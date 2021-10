FLV Cerignola, ora si fa sul serio: sabato 16 ottobre il debutto in B1

Dopo settimane di intensa preparazione fisica e tecnica è giunto il momento di scendere in campo per la. Questo weekend parte ufficialmente il campionato nazionale di serie B1 di volley femminile, che vede schierata la compagine pugliese nel, con una formazione rinnovata in toto. Come ogni anno che si rispetti, si avrà a che fare con avversari ostici e spigolosi ma c’è la certezza che la nuova FLV affronterà ogni singolo avversario con la estenuante tenacia e tutto il fervore agonistico.

Primo appuntamento per la Fenice Libera Virtus sarà in quel di Catania, dove affronterà la formazione dell’Hub Ambiente Teams, compagine novella della terza serie nazionale. Il match è in programma per sabato 16 ottobre alle 18:00 presso il PalaBramo di Catania. Per tutti i supporter e i tifosi verrà messa a disposizione la diretta streaming del match grazie alla pagina Facebook della società, nello specifico a partire dalle 17:50.